Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: проверяются парикмахерские и автосервисы

8 Май 2020 2020-05-08T17:43:44+03:00

За последние два дня в округе обследовано 40

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Сотрудники администрации Центрального округа проводят мониторинг вновь открывшихся с 1 мая объектов сферы бытовых услуг.

За последние два дня в округе обследовано 40 объектов - парикмахерские, автосервисы, мастерские по ремонту бытовой техники, обуви. Выдано 12 уведомлений об устранении недостатков.

Особое внимание уделяется соблюдению санитарно- эпидемиологических требований, необходимости соблюдать масочный режим. Для удобства предпринимателям вручают памятки с краткой информацией и ссылками на правовые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU