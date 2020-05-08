Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: проверяются парикмахерские и автосервисы
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
За последние два дня в округе обследовано 40
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Сотрудники администрации Центрального округа проводят мониторинг вновь открывшихся с 1 мая объектов сферы бытовых услуг.
За последние два дня в округе обследовано 40 объектов - парикмахерские, автосервисы, мастерские по ремонту бытовой техники, обуви. Выдано 12 уведомлений об устранении недостатков.
Особое внимание уделяется соблюдению санитарно- эпидемиологических требований, необходимости соблюдать масочный режим. Для удобства предпринимателям вручают памятки с краткой информацией и ссылками на правовые документы.
ИСТОЧНИК KP.RU