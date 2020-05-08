51-летний курянин ударил родного брата ножом

8 Май 2020 2020-05-08T17:10:26+03:00

Потерпевшего с полученными телесными повреждениями доставили в районную больницу Фото: Из архива "КП"

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Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего курянина. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

1 мая 2020 года примерно в 11 часов вечера подозреваемый будучи в состоянии алкогольного опьянения в доме своего 43-летнего брата, расположенном в деревне Шатовка Фатежского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил последнего ножом в живот.

Потерпевшего с полученными телесными повреждениями доставили в районную больницу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU