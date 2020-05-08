2020-05-08T16:39:53+03:00
Недвижимость

В Курске перенесли отключения горячей воды

Гидравлические испытания начнут проводить после 18 мая
Яна ШЕЛЕСТ
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Гидравлические испытания начнут проводить после 18 маяГидравлические испытания начнут проводить после 18 маяФото: Из архива "КП"
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В по поручению Романа Старовойта пересмотрен график планового отключения горячего водоснабжения.

По договоренности с теплоснабжающими организациями гидравлические испытания будут проводиться после 18 мая.

Ранее начатые гидравлические испытания в микрорайоне КЗТЗ города Курска уже завершились. В дома курян, проживающих в этом округе, горячая вода поступит завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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