В Курске перенесли отключения горячей воды

8 Май 2020 2020-05-08T16:39:53+03:00

Гидравлические испытания начнут проводить после 18 мая Фото: Из архива "КП"

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В по поручению Романа Старовойта пересмотрен график планового отключения горячего водоснабжения.

По договоренности с теплоснабжающими организациями гидравлические испытания будут проводиться после 18 мая.

Ранее начатые гидравлические испытания в микрорайоне КЗТЗ города Курска уже завершились. В дома курян, проживающих в этом округе, горячая вода поступит завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU