В Курске перенесли отключения горячей воды
Гидравлические испытания начнут проводить после 18 мая
Гидравлические испытания начнут проводить после 18 маяФото: Из архива "КП"
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В по поручению Романа Старовойта пересмотрен график планового отключения горячего водоснабжения.
По договоренности с теплоснабжающими организациями гидравлические испытания будут проводиться после 18 мая.
Ранее начатые гидравлические испытания в микрорайоне КЗТЗ города Курска уже завершились. В дома курян, проживающих в этом округе, горячая вода поступит завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU