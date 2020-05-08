Режим самоизоляции по коронавирусу: курянам разрешили заниматься физкультурой и спортом

8 Май 2020 2020-05-08T16:10:34+03:00

В занятиях могут участвовать не более двух человек, а заниматься можно вне спортивных площадок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Действие режима самоизоляции в Курской области не прекращается. Но курянам разрешили выходить из дома для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00. При этом в занятиях могут участвовать не более двух человек, а заниматься можно вне спортивных площадок и без спортивного инвентаря общего пользования. Это касается и посещения Боевой дачи.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 221 (+25) пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU