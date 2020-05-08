Курский аэропорт украсили ко Дню Победы

8 Май 2020 2020-05-08T15:35:18+03:00

Экспозиция рассказывает о жизни и подвигах сотрудников аэропорта

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В холле аэровокзала открылась выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция рассказывает о жизни и подвигах сотрудников аэропорта.

Ветераны вспоминают, как мальчишками попали на фронт, как смотрели смерти в глаза, защищая Родину. В качестве иллюстраций использованы фотографии из личных архивов.

В преддверии 9 мая фойе и зал ожидания украсили также поздравительными плакатами. На входе и выходе в здание пассажиров встречают тематические вывески.

Особую атмосферу для посетителей создают всеми любимые песни военных лет, которые будут звучать в течение всего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU