В День Победы куряне зажгут огоньки памяти

8 Май 2020 2020-05-08T14:19:45+03:00

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Жителей области приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу, который состоится в 21:50 в День Победы.

В знак уважения к героям Великой Отечественной войны и их подвигам на балконах или в окнах зажгутся огоньки памяти - от бытовых фонариков, свечей или смартфонов.

Цель акции – почувствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы из-за сложившихся обстоятельств не имеем возможности выйти на улицу, но можем все вместе почтить память тех, кто подарил нам этот великий праздник – День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU