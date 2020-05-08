В День Победы куряне зажгут огоньки памяти
Флешмоб пройдет 9 Мая
Куряне могут присоединиться к акции вечером 9 МаяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Жителей области приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу, который состоится в 21:50 в День Победы.
В знак уважения к героям Великой Отечественной войны и их подвигам на балконах или в окнах зажгутся огоньки памяти - от бытовых фонариков, свечей или смартфонов.
Цель акции – почувствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы из-за сложившихся обстоятельств не имеем возможности выйти на улицу, но можем все вместе почтить память тех, кто подарил нам этот великий праздник – День Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU