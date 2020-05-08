2020-05-08T13:33:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске продезинфицировали вокзал

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действует режим самоизоляцииВ регионе действует режим самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты первой специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области в костюмах химзащиты Л-1 обработали специальным дезинфицирующим раствором территорию железнодорожного вокзала Курска.

- Общая площадь обработанной территории составила более двух тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что теперь мы ежедневно выполняем такую работу. В зоне нашего внимания общественные места, административные здания, – рассказал начальник службы радиационной, химической защиты Сергей Бондарев.

Это звено было создано специально в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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