Режим самоизоляции по коронавирусу: курян приглашают на онлайн-экскурсию "Память Победы"

8 Май 2020 2020-05-08T12:14:51+03:00

Онлайн можно познакомиться с памятниками Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов комитет молодежной политики и туризма Курской области проводит экскурсионную акцию «Память Победы».

В рамках акции подготовлен материал, рассказывающий о памятниках, находящихся в Курске и Курской области. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://vk.com/wall-23510568_8117

Культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная система библиотек» присвоено имя участника Великой Отечественной войны Петра Михина.

В этом учреждении ведется работа по популяризации творчества Петра Алексеевича.

В культурном центре создан «Зал Славы Петра Алексеевича Михина». Здесь представлена экспозиция, которая рассказывает посетителям о жизни и творчестве знаменитого курянина, его фронтовой судьбе. В зале установлен рабочий стол писателя, за которым смогут посидеть и читатели библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU