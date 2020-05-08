Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели еще девять детей

8 Май 2020 2020-05-08T11:59:21+03:00

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По данным на 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных (71 человек) 37 женщин и 34 мужчины. Возраст больных: 1-10 лет – 5 человек, 11-17 лет – 4 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 40 человек; более 60 лет – 19 человек.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU