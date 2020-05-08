Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны

8 Май 2020 2020-05-08T11:44:11+03:00

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Культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная система библиотек» присвоено имя участника Великой Отечественной войны Петра Михина.

В этом учреждении ведется работа по популяризации творчества Петра Алексеевича.

В культурном центре создан «Зал Славы Петра Алексеевича Михина». Здесь представлена экспозиция, которая рассказывает посетителям о жизни и творчестве знаменитого курянина, его фронтовой судьбе. В зале установлен рабочий стол писателя, за которым смогут посидеть и читатели библиотеки.

Выбор на это учреждение культуры пал не случайно. Здесь ведут активную работу по популяризации творчества Петра Алексеевича. Значимым вкладом в сохранение исторической памяти и творчества писателя-фронтовика стало создание в культурном центре Зала Славы Петра Алексеевича Михина, где представлена экспозиция, которая знакомит с жизнью и творчеством писателя, с его фронтовой судьбой. Кстати, 8 мая состоится виртуальная экскурсия по Залу Славы. Посмотреть ее можно будет на официальной странице управления культуры Курска ВКонтакте, сайте МБУК ЦСБ Курска http://mkukcbs.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU