2020-05-08T11:44:11+03:00
Победа

Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны

Здесь работает Зал Славы Петра Алексеевича Михина
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В культурном центре ведут активную работу по популяризации творчества Петра АлексеевичаВ культурном центре ведут активную работу по популяризации творчества Петра АлексеевичаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная система библиотек» присвоено имя участника Великой Отечественной войны Петра Михина.

В этом учреждении ведется работа по популяризации творчества Петра Алексеевича.

В культурном центре создан «Зал Славы Петра Алексеевича Михина». Здесь представлена экспозиция, которая рассказывает посетителям о жизни и творчестве знаменитого курянина, его фронтовой судьбе. В зале установлен рабочий стол писателя, за которым смогут посидеть и читатели библиотеки.

Выбор на это учреждение культуры пал не случайно. Здесь ведут активную работу по популяризации творчества Петра Алексеевича. Значимым вкладом в сохранение исторической памяти и творчества писателя-фронтовика стало создание в культурном центре Зала Славы Петра Алексеевича Михина, где представлена экспозиция, которая знакомит с жизнью и творчеством писателя, с его фронтовой судьбой. Кстати, 8 мая состоится виртуальная экскурсия по Залу Славы. Посмотреть ее можно будет на официальной странице управления культуры Курска ВКонтакте, сайте МБУК ЦСБ Курска http://mkukcbs.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели еще девять детей
Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек
Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону