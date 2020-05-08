8 Май 2020 2020-05-08T10:50:44+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек. В том числе 25 пациентов выписали за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU