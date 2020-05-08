2020-05-08T10:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курянам советуют оставаться домаКурянам советуют оставаться домаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек. В том числе 25 пациентов выписали за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели еще девять детей
Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек
Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону