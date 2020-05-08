8 Май 2020 2020-05-08T09:58:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 221 (+25) пациент.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1133 человека. Снят карантин с 2716 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 285 человека.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

Это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга РФ. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в регион до конца июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU