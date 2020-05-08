2020-05-08T09:58:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе действует режим самоизоляцииВ регионе действует режим самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1041 пациентов: 120 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 38 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – в Курской городской больнице №6; 842 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 221 (+25) пациент.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1133 человека. Снят карантин с 2716 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 285 человека.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

Это первая поставка аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга РФ. Еще 173 аппарата отдельными партиями поступят в регион до конца июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели еще девять детей
Курской библиотеке присвоено имя участника Великой Отечественной войны
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 мая 2020 года составило 221 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 мая 2020 года составило 1268 человек
Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону