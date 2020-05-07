2020-05-07T22:21:20+03:00
75 лет Великой Победы

Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы

Концерт прошел во дворах
Яна ШЕЛЕСТ
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Концерт прошел во дворахКонцерт прошел во дворах
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Военнослужащие отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты организовали концерт во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Майор Михаил Афанасьевич Пужаченко, дошедший со своим авиаполком от Заполярья до Германии, живет в высотке и поэтому артистами в военной форме он любовался со своего балкона.

Подполковник Василий Антонович Дыбов, получивший боевое ранение в 18 лет, с радостью вышел к гостям во двор. Для полковника Виктора Ивановича Циммера, приближающийся День Победы совпал с 97-м днем рождения.

Прозвучал любимый страной мотив и для полковника Станислава Петровича Солянина. Когда началась война, ему было всего восемь лет, но вместе с мамой мальчик доблестно служил в санитарном батальоне, вплоть до 9 мая 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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