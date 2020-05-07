Курские военные поздравили ветеранов с Днем Победы
Военнослужащие отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты организовали концерт во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Майор Михаил Афанасьевич Пужаченко, дошедший со своим авиаполком от Заполярья до Германии, живет в высотке и поэтому артистами в военной форме он любовался со своего балкона.
Подполковник Василий Антонович Дыбов, получивший боевое ранение в 18 лет, с радостью вышел к гостям во двор. Для полковника Виктора Ивановича Циммера, приближающийся День Победы совпал с 97-м днем рождения.
Прозвучал любимый страной мотив и для полковника Станислава Петровича Солянина. Когда началась война, ему было всего восемь лет, но вместе с мамой мальчик доблестно служил в санитарном батальоне, вплоть до 9 мая 1945 года.
ИСТОЧНИК KP.RU