Курские спасатели предупреждают о тумане
По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 7 мая и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 ºС, днем +11…16 ºС .
Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.
Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".
ИСТОЧНИК KP.RU