Курские спасатели предупреждают о тумане

7 Май 2020 2020-05-07T18:06:48+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 7 мая и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 ºС, днем +11…16 ºС .

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU