Артисты курской филармонии спели «День Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T17:14:26+03:00

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Артисты курской филармонии внесли свою лепту в празднование 75-й годовщины Великой Победы и поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет онлайн. Музыканты выпустили видеоролик с песней «День Победы».

Легендарную песню исполнил заслуженный артист Республики Хакасия Евгений Воробьев в сопровождении сводного оркестра Курской государственной филармонии под управлением Эдуарда Кальмана. В видеоролике использованы кадры военной хроники. Посмотреть клип можно по ссылке https://youtu.be/I1AD4zaxQtI.

Курская область также присоединяется к акции «ПОЕМДВОРОМ». 9 мая в Курске во дворах ветеранов Анатолия Павловича Щербакова, Бориса Григорьевича Шуклина и Петра Алексеевича Михина пройдут праздничные концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU