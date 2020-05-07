В Курской области разыскивают пожилую женщину
Пенсионерка вышла из дома в Железногорске и пропала
Фото: Лиза АлертФото: соцсети
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В Курской области разыскивают 81-летнюю Нину Карпову. 3 мая женщина вышла из дома в городе Железногорске и назад не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Была одета в коричневое пальто, черные брюки и ботинки.
Любую информацию о местонахождении Нины Карповой просят сообщать по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.
29 апреля под Курском пропал трехлетний ребенок. Тело малыша через несколько дней нашли в пруду.
ИСТОЧНИК KP.RU