В Курской области разыскивают пожилую женщину

7 Май 2020 2020-05-07T16:52:23+03:00

Пенсионерка вышла из дома в Железногорске и пропала

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В Курской области разыскивают 81-летнюю Нину Карпову. 3 мая женщина вышла из дома в городе Железногорске и назад не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Была одета в коричневое пальто, черные брюки и ботинки.

Любую информацию о местонахождении Нины Карповой просят сообщать по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

29 апреля под Курском пропал трехлетний ребенок. Тело малыша через несколько дней нашли в пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU