В Курской области клещи покусали более 130 детей

7 Май 2020 2020-05-07T16:11:45+03:00

Всего в медучреждения обратились 277 человек

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По состоянию на 7 мая в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 277 человек, в том числе 132 ребенка. Два человека заболели боррелезом, клещи покусали их в прошлом сезоне.

Роспотребнадзор проводит мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашей территории (иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и проч.). Клещевой энцефалит на территории нашего региона не регистрируется.

На сегодняшний день исследовано 166 клещей, в 21 особях выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, в одной - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. В области регулярно проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день противоклещевые мероприятия осуществлены на 154,55 га.

ИСТОЧНИК KP.RU