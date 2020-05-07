2020-05-07T16:11:45+03:00
Общество

В Курской области клещи покусали более 130 детей

Всего в медучреждения обратились 277 человек
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защитаОсновной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защитаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

По состоянию на 7 мая в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 277 человек, в том числе 132 ребенка. Два человека заболели боррелезом, клещи покусали их в прошлом сезоне.

Роспотребнадзор проводит мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашей территории (иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и проч.). Клещевой энцефалит на территории нашего региона не регистрируется.

На сегодняшний день исследовано 166 клещей, в 21 особях выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, в одной - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. В области регулярно проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день противоклещевые мероприятия осуществлены на 154,55 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские спасатели предупреждают о тумане
Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Курске 2020: программа, расписание, участники
Артисты курской филармонии спели «День Победы»
В Курской области разыскивают пожилую женщину
В Курской области клещи покусали более 130 детей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Курске пройдет акция «ПОЕМДВОРОМ»
В Курске будут отключать свет
Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей
Режим повышенной готовности в Курске: в железнодорожной больнице - вспышка коронавируса
В двух районах Курской области обнаружили артснаряды
Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"
На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы
Под Курском на пожаре погиб мужчина
Курянин на Первомай убил знакомого
Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницу № 6 поступили аппараты ИВЛ
В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек
Под Курском убрали свалку
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону