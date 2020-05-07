2020-05-07T15:51:05+03:00
Общество

Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья

Полученные средства будут использованы на оборотные цели
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Центрально-Черноземный банк Сбербанка предоставляет кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке.В перечень таких предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, вошли несколько десятков клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, в том числе из сферы производства мебели и оборудования.

Владимир Салмин, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«У программы поддержки системообразующих предприятий в Черноземье большой потенциал. Уже сейчас мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны предприятий из самых разных отраслей, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Своей главной задачей сегодня мы видим максимальную поддержку экономики региона и всей страны. Мы надеемся, что наша помощь крупным предприятиям позволит им сохранить производство и рабочие места для жителей Черноземья».

Первыми компаниями, получившими кредиты по государственной программе поддержки системообразующих предприятий, стали ООО УК "Рудгормаш" и ООО ПК «Ангстрем», которые хорошо известны не только воронежцам, но и далеко за пределами Центрального Черноземья.

ООО УК "Рудгормаш" на протяжении 80 лет является крупнейшим специализированным предприятием по производству бурового, горно-шахтного и обогатительного оборудования. Компания является машиностроительным предприятием с полным технологическим циклом производства.

ООО ПК «Ангстрем» – известный производитель мебели одноименной торговой марки, обладающий современным высокотехнологичным оборудованием. Компания является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а ее собственная торговая сеть включает 200 магазинов по всей России.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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