В Курске будут отключать свет

7 Май 2020 2020-05-07T14:21:17+03:00

Отключения пройдут во всех округах

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 12 мая по 15 мая с 9-00 до 15-00: Комарова 16Б,13/21; Дейнеки 17-21/13; Сумская 13-23,5а; Заводская 4-6; Моковская 26-28; Народная 2,2а; Белгородская 23; Монастырская балка, Яблоневая, Тихая.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

12, 14, 19, 21 мая с 13-30 до 17-00: Володарского 14, 16, 13-29

13 мая с 13-00 до 17-00: ул. Бурцевка 33-39; 41-119; 34-112; ул. Сыромятникова 4-36; 5-49; Масловка 36-44; 33-43; 3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; 1-й Косиновский переулок 3-13; 6-14; Планерная 1-25; 2-26; Скорятина 217-225; 2-й Лётный переулок 4-20.

14 мая с 13-00 до 17-00: 3-й Косиновский переулок 3-49; 2-50; Бурцевка 17А-27; 33-39; Верхняя Казацкая 181-201; 4-й Косиновский 3-49; 4-44; Верхняя Луговая 255-273; 260-280.

15 мая с 13-00 до 17-00: Нижняя Казацкая 68-108; 57-97; 3-й Заречный переулок 3-9; 4-10; Заречная 72А-112; 69А-109; Бурцевка 4-28.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

14 мая с 13-30 до 16-00: Западный парк 8-16, 11-13

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU