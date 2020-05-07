Таксиста обвиняют в краже у курянки 95 тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T13:47:43+03:00

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66-летняя женщина, возвращаясь от родственников, для безопасного проезда через оператора заказала легковой автомобиль.

То, что личные вещи были утеряны, она обнаружила только спустя несколько дней, когда ей пришло сообщение о снятии с карты 95 тысяч рублей. Тогда, проверив сумку, заметила, что пропал кошелек с наличными деньгами и банковской картой, к которой женщина прикрепила пин-код. Благодаря незащищенной информации вор беспрепятственно обналичил деньги.

Пенсионерка не вспомнила, где потеряла кошелек, поэтому пошагово рассказала о своем передвижении на протяжении нескольких дней. Полицейские проверили различные версии, в том числе возможность того, что женщина выронила портмоне в салоне такси, и водитель, найдя его, не стал возвращать, а присвоил себе.

Оперативникам уголовного розыска Сеймского отдела полиции понадобились сутки для установления личности предполагаемого злоумышленника и еще сутки для определения его места нахождения, поскольку он не проживал по месту прописки, переезжая к очередному знакомому.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязался в ближайшее время вернуть украденные деньги в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU