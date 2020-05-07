В двух районах Курской области обнаружили артснаряды

7 Май 2020 2020-05-07T13:22:00+03:00

Снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной Фото: Светлана ВОЛКОВА

Их вывезли и обезвредили

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В ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны в деревне Тишино Золотухинского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 76 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

В тот же день поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда калибром 105 мм времен Великой Отечественной войны в поселке Кировский Пристенского района.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU