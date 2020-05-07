2020-05-07T13:15:29+03:00
Победа

Курским ветеранам и труженникам тыла доставят письма-"треугольники"

Эти письма ветераны смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны
Светлана ВОЛКОВА
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В этом году Россия отметит День Победы в особом форматеВ этом году Россия отметит День Победы в особом форматеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Почта доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла по всей стране 2,3 млн писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. Эти письма ветераны смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы Войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более шести млрд фронтовых писем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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