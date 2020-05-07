2020-05-07T13:09:23+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла ночью
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел в Курском районеПожар произошел в Курском районеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 03:13 7 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне 2-ое Красниково Курского района.

По данным МЧС на месте ЧП спецслужбы были через семь минут и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:24, ликвидировано в 03:30, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел деревянный жилой дом, произошло обрушение кровли. Погиб 58-летний мужчина.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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