2020-05-07T12:45:12+03:00
Происшествия

Курянин на Первомай убил знакомого

Трагедия произошла в Горшеченском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин находится под стражейКурянин находится под стражейФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 39- летнего мужчины, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия трагедия произошла днем 1 мая. Обвиняемый выпивал со своим 46-летним знакомым в доме последнего в деревне Соколовка Горшеченского района. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Гость набросился на хозяина дома с ножом и по данным следствия нанес не менее трех ударов в шею хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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