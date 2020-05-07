Курянин на Первомай убил знакомого

7 Май 2020 2020-05-07T12:45:12+03:00

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СК завел уголовное дело против 39- летнего мужчины, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия трагедия произошла днем 1 мая. Обвиняемый выпивал со своим 46-летним знакомым в доме последнего в деревне Соколовка Горшеченского района. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Гость набросился на хозяина дома с ножом и по данным следствия нанес не менее трех ударов в шею хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU