2020-05-07T12:17:55+03:00
Деловой Курск

Курская кадастровая палата проведет «горячую линию» для ветеранов

Звонить можно 8 мая
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам подскажут, как оформить недвижимостьКурянам подскажут, как оформить недвижимостьФото: Светлана ВОЛКОВА
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8 мая, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, Кадастровая палата Курской области проведет телефонную «горячую линию» по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости, порядка предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также оказания бесплатных услуг Кадастровой палаты для ветеранов ВОВ.

В рамках «горячей линии» пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны труда и ветераны боевых действий смогут получить ответы на любые интересующие вопросы, касающиеся деятельности Филиала.

Звонки будут приниматься с 10-00 до 13-00 по телефону: (4712) 72-40-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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