В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты

7 Май 2020 2020-05-07T12:10:04+03:00

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В банках Курской области в первом квартале 2020 года выявили 34 поддельных денежных знака Банка России. Основная масса подделок приходится на номинал 5000 рублей образца 1997 года - их за первые три месяца 2020 года обнаружено 20 штук.

Не обходят вниманием фальшивомонетчики и номинал 2000 рублей образца 2017 года, в 1 квартале 2020 года выявлено пять таких подделок. Также обнаружено восемь фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей.

Статистика подтверждает, что фальшивомонетчики не размениваются по мелочам: за январь – март текущего года в Курской области выявлена всего одна поддельная банкнота номиналом 500 рублей, а фальшивок номиналом 10, 50, 100, и 200 рублей в регионе не обнаружено.

Иностранная валюта в I квартале 2020 года в региональное отделение Банка России на экспертизу не поступала. Филиалами и внутренними структурными подразделениями кредитных организаций поддельные денежные знаки иностранных государств не выявлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU