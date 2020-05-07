В Курской области обнаружили 34 поддельные банкноты
В банках Курской области в первом квартале 2020 года выявили 34 поддельных денежных знака Банка России. Основная масса подделок приходится на номинал 5000 рублей образца 1997 года - их за первые три месяца 2020 года обнаружено 20 штук.
Не обходят вниманием фальшивомонетчики и номинал 2000 рублей образца 2017 года, в 1 квартале 2020 года выявлено пять таких подделок. Также обнаружено восемь фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей.
Статистика подтверждает, что фальшивомонетчики не размениваются по мелочам: за январь – март текущего года в Курской области выявлена всего одна поддельная банкнота номиналом 500 рублей, а фальшивок номиналом 10, 50, 100, и 200 рублей в регионе не обнаружено.
Иностранная валюта в I квартале 2020 года в региональное отделение Банка России на экспертизу не поступала. Филиалами и внутренними структурными подразделениями кредитных организаций поддельные денежные знаки иностранных государств не выявлялись.
ИСТОЧНИК KP.RU