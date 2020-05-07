Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвержден еще у 68 человек

7 Май 2020 2020-05-07T12:02:08+03:00

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По данным на 7 мая в Курской области всего зарегистрировано 1197 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 7 человек, 11-17 лет – 2 человека, 18-29 лет – 5 человек; 30-60 лет – 38 человек; более 60 лет – 16 человек.

COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у четырех пациентов.

В регионе нет ни одного района, где бы не был отмечен коронавирус.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU