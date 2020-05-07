2020-05-07T11:54:45+03:00
Происшествия

Под Курском убрали свалку

Мусор сбрасывали в поселке Лазурный
Светлана ВОЛКОВА
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С экологией в регионе еще не все в порядкеС экологией в регионе еще не все в порядкеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В региональный комитет экологической безопасности и природопользования поступила информация о том, что в поселке Лазурном Курского района обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

По данному факту было направлено требование в адрес главы Курского района о необходимости ее ликвидации. Свалка устранена.

Напоминаем, что за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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