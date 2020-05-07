Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?

7 Май 2020 2020-05-07T11:48:08+03:00

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В постановлении Управления Роспотребнадзора по Курской области для обязательного ношения перечислены маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания.

Под последнее определение подпадают тканевые маски и повязки, которые вы можете изготовить самостоятельно. Многоразовые маски должны быть многослойными, сшитыми из плотной хлопчатобумажной ткани. Дополнительных требований к качеству таких изделий нет. Их можно стирать, но после этого необходимо проглаживать с двух сторон.

Маска при правильном использовании – эффективный метод снижения риска заражения ОРВИ, но крайне важно правильно ее носить:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

не используйте вторично одноразовую маску;

меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще;

если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую;

после использования маски выбросьте ее и вымойте руки.

Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Необходимо соблюдать и другие профилактические меры – носить перчатки и использовать дезинфицирующие растворы для обработки рук, телефонов, кошельков.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU