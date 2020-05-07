Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как правильно носить маску?
В постановлении Управления Роспотребнадзора по Курской области для обязательного ношения перечислены маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания.
Под последнее определение подпадают тканевые маски и повязки, которые вы можете изготовить самостоятельно. Многоразовые маски должны быть многослойными, сшитыми из плотной хлопчатобумажной ткани. Дополнительных требований к качеству таких изделий нет. Их можно стирать, но после этого необходимо проглаживать с двух сторон.
Маска при правильном использовании – эффективный метод снижения риска заражения ОРВИ, но крайне важно правильно ее носить:
маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
не используйте вторично одноразовую маску;
меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще;
если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую;
после использования маски выбросьте ее и вымойте руки.
Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Необходимо соблюдать и другие профилактические меры – носить перчатки и использовать дезинфицирующие растворы для обработки рук, телефонов, кошельков.
В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU