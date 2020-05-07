Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: школьники поздравят ветеранов по телефону

7 Май 2020 2020-05-07T11:43:16+03:00

Массовых мероприятий в это году на 9 Мая не будет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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9 мая учащиеся и педагоги школ областного центра поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы, позвонив лично.

Как рассказали в городском комитете образования, основная цель акции – выразить искреннюю благодарность ветеранам, почитание памяти тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на земле. Ведь именно они дали возможность всем нам жить под мирным небом!

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU