Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 7 мая 2020 года составило 196 пациентов

7 Май 2020 2020-05-07T10:29:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 7 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 7 мая 2020 года составило 196 человек. В том числе 17 пациентов выписаны за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1197 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 995 пациентов: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 36 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 40 – в Курской городской больнице №6; 795 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU