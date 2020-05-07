7 Май 2020 2020-05-07T09:56:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 7 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 мая 2020 года составило 1197 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1197 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 995 пациентов: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 36 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 40 – в Курской городской больнице №6; 795 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Всего выписано 196 (+22) пациентов.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек. За последние сутки летальных исходов нет.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1032 человека. Снят карантин с 2699 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 282 человека.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Маски, повязки и респираторы куряне обязаны носить при посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси. Рекомендуется использовать и гигиенические перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU