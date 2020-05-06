В Курской области стартовал дорожный сезон

6 Май 2020 2020-05-06T18:41:50+03:00

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Благодаря погоде в этом году дорожный сезон в Курской области стартовал раньше срока. К работам в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядные организации приступили на 34 объектах.

Первые 1,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия уложили на двух участках автомобильных дорог местного значения в Курском районе – по улице Центральной в селе Полянском протяженностью 630 м и по улице Центральной в деревне 1-я Моква протяженностью 830 м. Дороги соединяют важные для селян социальные объекты - школы, детские сады, больницы и магазины.

На объектах отфрезеровали старое покрытие и заменили на новую дорожную одежду, изготовленную по методу объемного проектирования асфальтобетонной смеси; данная технология является более долговечной. В ближайшее время на участках подрядные организации нанесут дорожную разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.

Всего в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Курской области планируется отремонтировать более 77 км автомобильных дорог. Из них в Курске будет сделано 48,8 км, на автодорогах местного значения 8,58 км, на трассах регионального или межмуниципального значения 19,82 км.

ИСТОЧНИК KP.RU