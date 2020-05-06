2020-05-06T18:41:50+03:00
Экономика

В Курской области стартовал дорожный сезон

Подрядчики работают на 34 объектах
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Первые 1,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия уложили в Курском районеПервые 1,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия уложили в Курском районеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Благодаря погоде в этом году дорожный сезон в Курской области стартовал раньше срока. К работам в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядные организации приступили на 34 объектах.

Первые 1,4 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия уложили на двух участках автомобильных дорог местного значения в Курском районе – по улице Центральной в селе Полянском протяженностью 630 м и по улице Центральной в деревне 1-я Моква протяженностью 830 м. Дороги соединяют важные для селян социальные объекты - школы, детские сады, больницы и магазины.

На объектах отфрезеровали старое покрытие и заменили на новую дорожную одежду, изготовленную по методу объемного проектирования асфальтобетонной смеси; данная технология является более долговечной. В ближайшее время на участках подрядные организации нанесут дорожную разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.

Всего в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Курской области планируется отремонтировать более 77 км автомобильных дорог. Из них в Курске будет сделано 48,8 км, на автодорогах местного значения 8,58 км, на трассах регионального или межмуниципального значения 19,82 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области стартовал дорожный сезон
В Курске продавали маршрутные листы, изготовленные на официальных бланках
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: за отсутствие масок ввели штрафы
Масочный режим в Курске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим
39-летний курянин на майских зарезал собутыльника
Курянин за взятку полицейскому идет под суд
В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов
41-летний житель Курска задушил собственную мать
В Курске обновляют дорожную разметку
В Курске отключат холодную воду
В Курске задержали грабителя
В Курской области горел автомобиль
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе наладят массовый выпуск масок
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Диагностика на компьютерном томографе улучшает качество лечения"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в инфекционных госпиталях есть 117 аппаратов ИВЛ
В Курской области будут судить двух молодых закладчиков
Задержали наркоманов-мошенников, которые выманивали у курян деньги
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: почти треть "новых больных" - старше 60 лет