В Курске продавали маршрутные листы, изготовленные на официальных бланках

6 Май 2020 2020-05-06T18:23:47+03:00

Систему маршрутных листов ввели в области на время противоэпидемических мероприятий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Прокуратура города Курска, мониторя интернет, выявила сайты, на которых в свободном доступе была размещена информация о продаже маршрутных листов, необходимых для перемещений во время проведения противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции.

Желающим предлагалось приобрести маршрутные листы, изготовленные на официальных бланках. Указанная услуга предоставлялась по заказу клиента за плату без соблюдения установленной законом процедуры их получения.

Прокурор города Курска направил в суд административные исковые заявления, в которых поставил вопрос о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Систему маршрутных листов ввели в области на время противоэпидемических мероприятий. Маршрутные листы выдаются сотрудникам предприятий с непрерывном циклом работы, а также тем, кто обеспечивает регион продуктами питания, лекарствами и другими товарами из федерального перечня.

ИСТОЧНИК KP.RU