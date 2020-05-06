39-летний курянин на майских зарезал собутыльника

6 Май 2020 2020-05-06T16:54:24+03:00

Сейчас обвиняемый находится под стражей Фото: Из архива "КП"

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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя района. Мужчину обвиняют в убийстве.

1 мая 2020 года днем обвиняемый распивал спиртное вместе со своим 46-летним знакомым в доме последнего, в деревне Соколовка Горшеченского района. Во время застолья приятели повздорили. Обвиняемый схватил нож и ударил им своего оппонента в шею не менее трех раз. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.

Похожее преступление произошло 3 мая и в Курске. 41-летний мужчина в ходе конфликта задушил родную мать.

ИСТОЧНИК KP.RU