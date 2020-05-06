2020-05-06T16:54:24+03:00
Происшествия

39-летний курянин на майских зарезал собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сейчас обвиняемый находится под стражейСейчас обвиняемый находится под стражейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя района. Мужчину обвиняют в убийстве.

1 мая 2020 года днем обвиняемый распивал спиртное вместе со своим 46-летним знакомым в доме последнего, в деревне Соколовка Горшеченского района. Во время застолья приятели повздорили. Обвиняемый схватил нож и ударил им своего оппонента в шею не менее трех раз. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.

Похожее преступление произошло 3 мая и в Курске. 41-летний мужчина в ходе конфликта задушил родную мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области стартовал дорожный сезон
В Курске продавали маршрутные листы, изготовленные на официальных бланках
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: за отсутствие масок ввели штрафы
Масочный режим в Курске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим
39-летний курянин на майских зарезал собутыльника
Курянин за взятку полицейскому идет под суд
В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов
41-летний житель Курска задушил собственную мать
В Курске обновляют дорожную разметку
В Курске отключат холодную воду
В Курске задержали грабителя
В Курской области горел автомобиль
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе наладят массовый выпуск масок
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Диагностика на компьютерном томографе улучшает качество лечения"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в инфекционных госпиталях есть 117 аппаратов ИВЛ
В Курской области будут судить двух молодых закладчиков
Задержали наркоманов-мошенников, которые выманивали у курян деньги
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: почти треть "новых больных" - старше 60 лет