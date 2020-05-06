Курянин за взятку полицейскому идет под суд

6 Май 2020 2020-05-06T16:29:49+03:00

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Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя района. Мужчину обвиняют в даче взятки полицейскому.

13 марта 2020 года днем обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в кабинете ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району, передал начальнику отделения в качестве взятки 20 тысяч рублей. И попросил уничтожить составленный протокол.

Полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную ОМВД России по Золотухинскому району. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU