2020-05-06T16:29:49+03:00
Происшествия

Курянин за взятку полицейскому идет под суд

Сотрудник от денег отказался
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину обвиняют в даче взятки полицейскомуМужчину обвиняют в даче взятки полицейскомуФото: Из архива "КП"
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Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя района. Мужчину обвиняют в даче взятки полицейскому.

13 марта 2020 года днем обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в кабинете ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району, передал начальнику отделения в качестве взятки 20 тысяч рублей. И попросил уничтожить составленный протокол.

Полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную ОМВД России по Золотухинскому району. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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