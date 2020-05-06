В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов

6 Май 2020 2020-05-06T16:00:28+03:00

В период с 6 по 17 мая в области пройдет рейд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Только в апреле произошло семь таких случаев

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В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мототранпорта. Только в апреле зарегистрировано семь подобных дорожно-транспортных происшествий. Ранения в них получили десять человек.

Основные нарушения – это управление мотоциклами и мопедами водителями с признаками опьянения, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, отсутствие государственной регистрации мотоциклов. Зачастую лица, управляющие мотоциклами и мопедами, не имеют прав.

В период с 6 по 17 мая в области пройдет рейд, направленный на профилактику аварийности с участием водителей мототранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU