В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов
В Курской области увеличилось количество ДТП с участием мототранпорта. Только в апреле зарегистрировано семь подобных дорожно-транспортных происшествий. Ранения в них получили десять человек.
Основные нарушения – это управление мотоциклами и мопедами водителями с признаками опьянения, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, отсутствие государственной регистрации мотоциклов. Зачастую лица, управляющие мотоциклами и мопедами, не имеют прав.
В период с 6 по 17 мая в области пройдет рейд, направленный на профилактику аварийности с участием водителей мототранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU