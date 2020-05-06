В Курске обновляют дорожную разметку
Дорожные службы приступили к обновлению разметки на улицах областного центра.
Наносить разметку начали с проспектов Анатолия Дериглазова и Победы. На этих участках разделительные полосы и пешеходные переходы обновляют термопластиком. Он хорошо виден в ночное время и обладает высокой износостойкостью. Подрядчик дает гарантию на срок 12 месяцев. В день дорожники наносят 800 м² разметки, продвигаясь в сторону центра города. Завершить работы планируется к концу июня.
- Всего запланировано нанести разметку износостойкими материалами на 122 улицах областного центра. Общая площадь составит более 42 тыс. м². Для этого потребуется 300 тонн термопластика, – сообщил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.
ИСТОЧНИК KP.RU