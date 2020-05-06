В Курске отключат холодную воду
В связи с проведением плановых ремонтных работ МУП «КурскВодоканал» 7 мая с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Новомосковская, ул. Липецкая, пер-к Липецкий, ул. Генерала Григорова, ул. Росинка.
Сделайте необходимый запас воды.
Телефон для справок: 53-57-30
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).
ИСТОЧНИК KP.RU