В Курске отключат холодную воду

6 Май 2020 2020-05-06T15:00:10+03:00

Воды не будет на нескольких улицах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых ремонтных работ МУП «КурскВодоканал» 7 мая с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Новомосковская, ул. Липецкая, пер-к Липецкий, ул. Генерала Григорова, ул. Росинка.

Сделайте необходимый запас воды.

Телефон для справок: 53-57-30

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU