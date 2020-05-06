В Курске задержали грабителя

6 Май 2020 2020-05-06T14:04:22+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбоев на территории города.

Рано утром в дежурную часть поступило сообщение о нападении на автозаправочную станцию. Неизвестный вошел в безлюдное помещение, скрывая лицо, и под угрозой ножа потребовал у оператора все деньги. Женщина достала из кассы наличные, которые злоумышленник спрятал в полиэтиленовый пакет. Потерпевшая, рискуя собственной жизнью, предприняла безуспешную попытку остановить грабителя самостоятельно. Этот факт запечатлен на камере видеонаблюдения, установленной в помещении. Забрав деньги, злоумышленник скрылся. Ущерб составил порядка восьми тысяч рублей.

Спустя несколько часов в полицию поступило сообщение об очередном разбойном нападении уже на микрофинансовую организацию. По приметам действовал один и тот же подозреваемый. Мужчина с газетным свертком в руках вошел в помещение. Девушка сразу приметила нож, завернутый в газету, и, не теряя времени, нажала на тревожную кнопку. Попытка совершить очередное преступление оказалась неудачной. Злоумышленник испугался и убежал, ничего не успев похитить.

Сотрудникам полиции потребовалось несколько дней, чтобы выйти на след предполагаемого нападавшего и задержать его. Подозреваемый признал свою вину. Мужчина рассказал, что покидал места совершения преступлений на такси. Часть денег он успел потратить на собственные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU