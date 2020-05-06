В Курской области горел автомобиль

6 Май 2020 2020-05-06T13:59:02+03:00

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В 11:05 6 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Мира в Железногорске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара в автомобиле ВАЗ 2106 поврежден моторный отсек.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU