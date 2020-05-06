Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Диагностика на компьютерном томографе улучшает качество лечения"

6 Май 2020 2020-05-06T13:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

"Мы понимаем, что при проведенной диагностики на компьютерном томографе значительно улучшается качество лечения. В инфекционную больницу им. Н.А. Семашко и в здание бывшего онкоцентра поступят два компьютерных томографа. Кроме того, принят ряд решений относительно Железногорска. Мы договорились, что будут закуплены два томографа, которые направят в горбольницу №6 Курска и городской роддом, и еще два КТ – в лечебные учреждения города горняков. Также, чтобы увеличить количество исследований, будет расширена одна из лаборатории Курска и создана лаборатория в Железногорске», – сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По данным на 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 67 выявленных за последние сутки инфицированных 38 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – четыре человека, 11-17 лет – два человека, 18-29 лет – семь человек; 30-60 лет – 32 человека; более 60 лет – 22 человека. Информация на карте по умершим приводится по данным федерального оперштаба. COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у четырех пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU