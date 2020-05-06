Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в инфекционных госпиталях есть 117 аппаратов ИВЛ
В трех инфекционных госпиталях в настоящее время находятся 117 аппаратов ИВЛ. Ведется дополнительное оснащение. 153 аппарата ИВЛ регион закупает в соответствии с контрактами, десять из них уже поставлены в городскую больницу №6. По договоренности с Минпромторгом РФ предполагается в мае поставка 20 аппаратов, 10 – в июне. Еще 44 будут доставлены в регион по мере необходимости, сообщили в администрации региона.
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU