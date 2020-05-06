Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в инфекционных госпиталях есть 117 аппаратов ИВЛ

6 Май 2020 2020-05-06T13:15:20+03:00

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В трех инфекционных госпиталях в настоящее время находятся 117 аппаратов ИВЛ. Ведется дополнительное оснащение. 153 аппарата ИВЛ регион закупает в соответствии с контрактами, десять из них уже поставлены в городскую больницу №6. По договоренности с Минпромторгом РФ предполагается в мае поставка 20 аппаратов, 10 – в июне. Еще 44 будут доставлены в регион по мере необходимости, сообщили в администрации региона.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU