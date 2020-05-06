Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: почти треть "новых больных" - старше 60 лет

6 Май 2020 2020-05-06T11:56:27+03:00

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По данным на 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 67 выявленных за последние сутки инфицированных 38 женщин и 29 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – четыре человека, 11-17 лет – два человека, 18-29 лет – семь человек; 30-60 лет – 32 человека; более 60 лет – 22 человека. Информация на карте по умершим приводится по данным федерального оперштаба. COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у четырех пациентов.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU