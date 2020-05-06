Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске: выявлено 67 новых случаев заражения

6 Май 2020 2020-05-06T10:10:46+03:00

Режим самоизоляции по коронавирусу в Курске

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В Курской области за сутки подтвердились еще 67 случаев заражения коронавирусом.

А общее число подтвержденных случаев составило 1129 за весь период пандемии.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU