6 Май 2020 2020-05-06T10:01:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 6 мая 2020 года составило 179 человек. За последние сутки выписаны еще три человека, которые перенесли коронавирус.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 мая 2020 года составило 1129 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 6 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 944 пациентов: 124 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 35 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 37 – в Курской городской больнице №6; 748 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб

ИСТОЧНИК KP.RU