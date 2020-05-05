Под Курском нашли артснаряд

5 Май 2020 2020-05-05T18:52:02+03:00

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5 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Тимском районе, село Волобуевка.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен артснаряд, который был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU