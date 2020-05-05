2020-05-05T14:42:32+03:00
Происшествия

В Курске задержали мужчину, который был в федеральном розыске

Его подозревают в кражах
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину подозревают в кражахМужчину подозревают в кражахФото: Из архива КП.
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В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Ростове-на-Дону.

- Он совершил мелкое хищение в одном из торговых центров города Курска. Сотрудники магазина вызвали на место происшествия вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку. Нарядом группы задержания 31-летний гражданин был задержан, - рассказали в Росгвардии.

При проверке документов было установлено, что против него в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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