В Курске задержали мужчину, который был в федеральном розыске
Его подозревают в кражах
Мужчину подозревают в кражахФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Ростове-на-Дону.
- Он совершил мелкое хищение в одном из торговых центров города Курска. Сотрудники магазина вызвали на место происшествия вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку. Нарядом группы задержания 31-летний гражданин был задержан, - рассказали в Росгвардии.
При проверке документов было установлено, что против него в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU