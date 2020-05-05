В Курске задержали мужчину, который был в федеральном розыске

5 Май 2020 2020-05-05T14:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Ростове-на-Дону.

- Он совершил мелкое хищение в одном из торговых центров города Курска. Сотрудники магазина вызвали на место происшествия вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку. Нарядом группы задержания 31-летний гражданин был задержан, - рассказали в Росгвардии.

При проверке документов было установлено, что против него в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU