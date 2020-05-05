2020-05-05T14:17:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Жить по-другому нам придется месяцы"

Губернатор региона о коронавирусе в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Роман Старовойт напомнил, что в регионе действует режим строгой самоизоляцииРоман Старовойт напомнил, что в регионе действует режим строгой самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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«Мы должны свыкнуться с мыслью, что жить по-другому нам придется не один месяц. Сколько — зависит от ситуации. Поэтому мы должны быть готовы во всех отношениях», — сказал губернатор региона Роман Старовойт на совещании по коронавирусу 5 мая.

Губернатор отметил, что несмотря на то, что обсуждаются меры по послаблению для бизнеса - открылись парикмахерские, ремонты, салоны красоты, в регионе все еще наблюдается рост выявленных больных коронавирусом.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года составило 1062 человека.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 5 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1062 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 880 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 35 – в Курской городской больнице №6; 706 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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