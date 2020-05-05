Режим повышенной готовности в Курске: пациентов с коронавирусом будут размещать еще в двух больницах
До 19 мая еще два медучреждения региона перепрофилируют под прием больных коронавирусом. Это терапевтическое отделение БСМП и старый корпус онкодиспансера на улице Пирогова.
Сейчас прием пациентов с коронавирусом ведут три медучреждения региона. Свободных коек там - около 20%.
До 10 июня в регионе планируется создать еще 325 коек.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года составило 1062 человека.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 5 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1062 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 880 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 35 – в Курской городской больнице №6; 706 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.
ИСТОЧНИК KP.RU